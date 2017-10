Pena di morte: "Moratoria mondiale"

Tra i Paesi UE solo la Bielorussia non ha ancora rinunciato al boia, ma nel mondo ancora troppi gli Stati vi ricorrono. Nella lista nera Cina, Arabia Saudita, Iran e Pakistan.

di Maria Acqua Simi

"Ferma e inequivocabile" è l’"opposizione alla pena capitale, sempre e comunque" espressa ieri da Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa, in una dichiarazione congiunta in occasione della Giornata internazionale contro la pena di morte che si celebra oggi.

"La pena di morte è incompatibile con la dignità umana, è un atto disumano e degradante", senza "alcun effetto deterrente accertato e rende irreversibili e fatali gli errori giudiziari", si legge nel testo. Questa pratica è stata "messa al bando in tutti gli Stati membri dell’UE e del Consiglio", ad eccezione della Bielorussia, che nella dichiarazione è esortata a "introdurre una moratoria quale passo decisivo per l’avvicinamento del Paese alle norme giuridiche paneuropee".