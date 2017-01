Pesanti condanne per la strage di Viareggio

Le condanne più pesanti al processo per la strage di Viareggio sono state inflitte dai giudici per i responsabili della Gatx Rail, la società che aveva affittato i carri cisterna alle Ferrovie dello Stato (Fs). Nove anni e sei mesi, infatti, la pena inflitta a Rainer Kogelheide, amministratore di Gatx Rail Germania, ed a Peter Linowski, responsabile sistemi di manutenzione di Gatx Rail Germania.

Nove anni anche per Johannes Mansbarth, amministratore delegato (a. d.) di Gatx Rail Austria, e Uwe Konnecke, responsabile delle Officine Jungenthal di Hannover.

Otto anni invece per Andreas Schroter delle Officine Jungenthal, Helmut Brodel, Uwe Kriebel, anche lui della Jungenthal.

Tra i responsabili delle società italiane le condanne più pesanti sono state inflitte a Michele Mario Elia, ex a. d. di Rete ferroviaria italiana (Rfi), e Vincenzo Soprano, ex a. d. di Trenitalia, l'azienda partecipata al 100% da Fs e principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri (entrambi sette anni e sei mesi); sette anni invece per Mauro Moretti e Mario Castaldo, direttore della Divisione Cargo Fs. Sei anni e sei mesi per Daniele Gobbi Frattini e Paolo Pizzadini di Cima Riparazioni, oltre che per Giulio Margarita ed Emilio Maestrini, il primo di Rfi, il secondo di Trenitalia.

Sei anni, infine, per Giovanni Costa (ex Rfi), Giorgio Di Marco (ex Rfi), Salvatore Andronico (Trenitalia), Enzo Marzilli (Rfi), Francesco Favo (Rfi) e Alvaro Fumi (Rfi).

I giudici hanno poi dichiarato la responsabilità delle società Gatx Rail Austria, Gatx Rail Germania, Officina Jungenthal e Trenitalia.

Tra le parti civili provvisionali che vanno da 30'000 euro (oltre 32'000 franchi) ad un milione di euro a tutti i familiari che si erano costituiti parte civile ma anche alla Regione Toscana, al Comune e alla Provincia di Lucca. Gli imputati sono stati condannati, in solido fra loro, a risarcire anche le associazioni e i sindacati che si erano costituiti parte civile (da 10'000 a 50'000 euro).

Per quanto riguarda la Regione Toscana e il Comune di Lucca, la cifra verrà liquidata in un giudizio separato, mentre alla Provincia di Lucca è stata assegnata una provvisionale di 150'000 euro.

(Ats)