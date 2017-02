"Porte aperte" allo Studio Ovale

Basta bussare. È la filosofia dello Studio Ovale nell'era Trump, reso accessibile in una maniera pressoché senza precedenti. Secondo quanto scrive Politico, i più stretti collaboratori del presidente - tra cui Kellyanne Conway, Steve Bannon, Stephen Miller, Reince Priebus e Jared Kushner - non hanno bisogno di fissare un appuntamento per parlare con Trump in quanto viene loro riconosciuta la facoltà di entrare nello studio del presidente senza essere annunciati. Un approccio più informale che in alcuni casi riguarda anche livelli più bassi nella gerarchia alla Casa Bianca. Le "porte aperte" dello studio Ovale vanno in controtendenza rispetto all'amministrazione Obama, il cui ufficio veniva protetto come una sorta di fortino ed era impossibile accedervi senza un appuntamento.

La Casa Bianca non ha ufficialmente commentato a riguardo, ma un rappresentante ha semplicemente sottolineato che al presidente piace uno Studio Ovale accessibile e quindi rimarrà tale. D'altronde lo stesso Trump aveva detto che la sua squadra non è legata ad una catena di comando formale.

Osservatori sottolineano tuttavia che un "approccio libero" può significare anche che nessuno alla Casa Bianca può controllare il flusso di informazioni che giunge allo Studio Ovale.

(Ats)