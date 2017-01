Prega per Asia Bibi e rischia il carcere

Il figlio del politico pachistano ucciso per aver preso le difese della madre cristiana condannata a morte per blasfemia, è stato pure minacciato di morte.

Il figlio di Salman Taseer, l'ex governatore della provincia pachistana di Punjab assassinato cinque anni fa per aver preso le difese della madre cristiana Asia Bibi condannata a morte per oltraggio del profeta Maometto, rischia a sua volta una incriminazione per un messaggio natalizio di solidarietà con quanti sono in carcere, considerato 'blasfemo' da alcuni fondamentalisti islamici.

Shaan Taseer, che è musulmano, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio in occasione del Natale in cui invia gli auguri ai cristiani ed invita alla preghiera per la madre (Asia Bibi) e gli altri che sono in carcere a causa della legge pachistana sulla blasfemia.

A seguito della pubblicazione del video la polizia ha arrestato Shaan per "testo che incita all'odio" e studia ora se applicare la dura legge sulla blasfemia. L'interessato ha confermato ai media di avere ricevuto gravi minacce di sconosciuti che gli hanno inviato la foto della guardia del corpo Mumtaz Qadri che uccise il padre. "Nei messaggi che l'accompagnano - ha assicurato - si sostiene che 'ci sono molti Mumtaz che aspettano me'".

(Ats)