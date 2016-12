Pronta la Salerno-Reggio Calabria

opo 55 anni, taglia il traguardo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Oggi, con l'apertura al traffico della Galleria Larìa, in provincia di Cosenza si sono conclusi i grandi lavori per la realizzazione della nuova arteria autostradale, percorribile tutta a tre e due corsie per senso di marcia con standard autostradali.

A presentarla, con una conferenza stampa 'on the road' sono il Ministro italiano delle Infrastrutture Graziano Delrio e il presidente di Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) Gianni Vittorio Armani che percorrono tutto il tracciato dell'autostrada, insieme ai giornalisti, a bordo di pullman fino all'ultima tappa di Villa San Giovanni presso il Castello di Altafiumara dove, alla presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, verrà il completamento della nuova autostrada. "Oggi - ha affermato il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani- si chiude un"epoca iniziata negli anni "60 e si mette la parola fine alla storia di un"opera raccontata per generazioni come l"eterna incompiuta. Abbiamo centrato l"obiettivo che le Autorità di Governo ci avevano dato di chiudere l"ultimo grande cantiere entro il 22 dicembre. Con oltre un anno e mezzo di anticipo consegniamo agli automobilisti un"autostrada che è allo stesso tempo un"opera di alta ingegneria e architettura al servizio del territorio".

"Ci siamo molto impegnati, e continueremo a farlo - ha sottolineato Armani- per trasformare un simbolo negativo in una eccellenza italiana. Abbiamo deciso di cambiare paradigma, invertendo la logica seguita finora. Noi, oggi, consegniamo un"opera insieme al suo piano di manutenzione volto a conservare e implementare ulteriormente gli standard di comfort e sicurezza e a un piano di investimenti già in corso per trasformarla nella prima smart road europea". Anas, infatti, d'intesa con il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha già avviato un Piano di manutenzione da oltre 1 miliardo di euro, già interamente finanziato, per la realizzazione di interventi su un tratto di 58 km compreso tra le province di Cosenza e Vibo Valentia, in tratti già caratterizzati da quattro corsie e standard autostradali.

La nuova autostrada si prepara a diventare la prima smart road italiana predisposta per la prossima guida autonoma. È in fase avanzata la gara da 20 milioni di euro che prevede la fornitura e la posa in opera di sistemi e postazioni per l'implementazione di infrastrutture tecnologiche avanzate per l'infomobilità e la sicurezza sull'intero itinerario. Un piano di interventi serrato, che si concluderà nel 2020.

(Ats)