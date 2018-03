Puigdemont è stato fermato

Carles Puigdemont, ex governatore dissidente della Catalogna, è stato fermato dalla Polizia tedesca, al confine dalla Danimarca. Il politico, che è scappato dalla Spagna per evitare l'arresto dopo il recente referendum indipententista, si era appena allontanato dalla Finlandia dopo che il Governo iberico ha spiccato un nuovo mandato di cattura internazionale, dopo essere stato per mesi in Belgio e di recente anche in Svizzera, a Ginevra, per qualche giorno.