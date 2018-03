Puigdemont incriminato formalmente

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena ha formalmente incriminato per ribellione e rinviato a giudizio Carles Puigdemont e altri 12 leader indipendentisti catalani, fra cui il candidato presidente Jordi Turull, l'ex vicepresidente della Catalogna Oriol Junqueras, l'ex presidente del Parlament Carme Forcadell e la leader di Erc Marta Rovira. Rischiano 30 anni di carcere.

Il giudice spagnolo ha incriminato e rinviato a giudizio per presunta 'ribellione' anche gli ex ministri del Govern di Puigdemont, Joquim Forn, Raul Romeva, Clara Ponsati, Josep Rull, Toni Comin e Dolors Bassa, e i due leader della società civile Jordi Sanchez e Jordi Cuixart.

Junqueras, Forn, Sanchez e Cuixart sono in carcere preventivo a Madrid da oltre 4 mesi. Puigdemont, Ponsati e Comin sono in esilio a Bruxelles. Rovira ha annunciato questa mattina di avere scelto a sua volta "la via dell'esilio".

Puigdemont e gli ex membri del suo Govern sono anche incriminati per presunta 'malversazione di danaro pubblico', accusati di avere usato fondi pubblici per l'organizzazione del referendum di indipendenza del 1 ottobre.

Il magistrato ha poi incriminato e rinviato a giudizio per presunta 'disobbedienza' le ex leader della Cup Anna Gabriel, in esilio in Svizzera, e Mirela Boya e 5 ex-membri dell'ufficio di presidenza del Parlament, Lluis Corominas, Lluis Guinò, Anna Simò, Ramona Barrufet e Joan Josep Nuet. Llarena ha anche imposto il pagamento di una garanzia collettiva di 2,1 milioni di euro a tutti gli ex-membri del Govern che corrisponderebbe al danaro pubblico speso per il referendum.

