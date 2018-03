Pulizie al Muro del Pianto

Fervono i preparativi per la Pasqua ebraica e come da tradizione a Gerusalemme i guardiani sono impegnati nella raccolta dei bigliettini votivi infilati tra le pietre.

Al Muro del Pianto di Gerusalemme fervono i preparativi per la Pasqua ebraica (che inizierà il 30 marzo) e, come vuole la tradizione, i guardiani sono impegnati da oggi nelle rituali pulizie che includono la rimozione dei biglietti votivi infilati dai fedeli fra le pietre millenarie.

Secondo i media nell'arco di un anno si tratta di milioni di messaggi portati di persona oppure spediti a Gerusalemme per fax e con posta elettronica. Sono rimossi due volte all'anno: in occasione della Pasqua e poi, circa sei mesi dopo, per il Capodanno ebraico.

I biglietti rimossi dal Muro sono raccolti con cura e sono poi sepolti nel vicino cimitero ebraico del Monte degli Ulivi, assieme con libri sacri non più in uso, che comunque non possono essere distrutti.

(Ats)