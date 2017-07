Pullman in fiamme in Baviera

In uno scontro fra un pullman e un camion, in Baviera, 31 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Diciassette persone risultano "disperse", ha reso noto la polizia tedesca, secondo quanto riporta Sky News.

L'incidente è avvenuto sulla A9 stamani, nei pressi di Muenchberg. Il pullman, a bordo del quale si trovava un gruppo di 46 viaggiatori e due conducenti, è andato in fiamme, dopo essersi scontrato con un camion. Sul posto elicotteri e mezzi di soccorso. L'autostrada è stata chiusa al traffico.

(Ats)