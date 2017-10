Putin cancella il debito dell’Africa

Putin: "Condonati 20miliardi ai Paesi africani". La notizia non è circolata tra i media internazionali, ma il Cremlino non è nuovo a iniziative di questo tipo.

di Maria Acqua Simi

Nei giorni scorsi molte agenzie di stampa russe – compresa la governativa Tass – e la stessa BBC hanno dato rilievo a una notizia che è passata totalmente sotto silenzio. Se per censura occidentale o per ignoranza, non si sa. Quel che è certo, è che su tutti i principali media internazionali non vi è traccia dell’annuncio del presidente russo Vladimir Putin di voler cancellare «oltre 20 miliardi di dollari di debiti gli Stati dell’Africa», il tutto nell’ambito delle «iniziative per aiutare i Paesi poveri fortemente indebitati».

Certo, la mossa russa non è senza interesse: in questo momento molte partite geopolitiche si stanno giocando nel continente africano, e avranno tutte enormi conseguenze sul mercato mondiale dell’energia, delle materie prime, delle basi militari e dei grandi flussi migratori. Il Cremlino ha quindi calato una carta che può cambiare lo scenario, con un maggior peso della Russia sullo scenario internazionale. Già in passato la Russia aveva condonato parte del debito africano, e solo lo scorso anno aveva concesso 5 milioni di dollari ai Paesi africani per tamponare l’emergenza carestia.