Putin condanna l'attacco

La Russia condanna fortemente l'attacco in Siria: lo ha dichiarato Vladimir Putin, citato dalla Tass. Il presidente russo ha definito l'attacco occidentale contro la Siria "un atto di aggressione" contro un Paese che sta combattendo il terrorismo sul suo territorio.

Putin afferma inoltre che la Russia ha intenzione di chiedere una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere l'attacco della coalizione occidentale in Siria.

L'attacco occidentale in Siria senza un mandato del Consiglio di sicurezza dell'Onu è una violazione del diritto internazionale, ha aggiunto Putin, citato dalla tv filo-Cremlino Russia Today.

Gli Stati Uniti, secondo il premier russo, hanno usato un attacco chimico montato per condurre un raid in Siria: "ancora una volta, proprio come un anno fa quando gli Usa attaccarono la base siriana di Shayrat, un attacco chimico costruito contro i civili è stato usato come pretesto, questa volta a Duma, un sobborgo di Damasco". Putin ha quindi ribadito che gli esperti militari russi non hanno trovato tracce di cloro o altri agenti chimici nella zona del presunto attacco con armi chimiche.

Nel frattempo l'ambasciata russa in Siria "funziona come sempre, non ci sono notizie di russi feriti" negli attacchi missilistici della notte scorsa: lo riferisce l'ufficio stampa dell'ambasciata russa in Siria citato dalla Tass.

(Ats)