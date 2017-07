Putin: "Espulsi 755 diplomatici USA"

Sono 755 i diplomatici americani dovranno lasciare la Russia «a causa delle politiche di Washington», ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva con il canale televisivo Rossiya 1. «Gli americani hanno fatto una mossa per peggiorare le relazioni russo-statunitensi che, è importante notare, non è stata provocata da niente: hanno imposto restrizioni illegali ai commerci, e hanno tentato di influenzare altri Paesi nel mondo, inclusi i nostri alleati. Paesi che sono interessati a sviluppare e mantenere i rapporti con la Russia», ha spiegato Putin. «Abbiamo aspettato molto tempo sperando che qualcosa cambiasse in meglio, abbiamo sperato che la situazione cambiasse, ma sembra che non cambierà nel prossimo futuro... così ho deciso che è venuto il momento di mostrare che non lasceremo nulla di sospeso», ha aggiunto il presidente russo. Alla fine dello scorso dicembre, prima dell’insediamento di Donald Trump, Barack Obama aveva espulso alcuni diplomatici russi ma Putin non aveva voluto reagire scommettendo su un miglioramento delle relazioni Usa-Russia.

All’inizio di questa settimana, dopo l’approvazione del Congresso degli Stati Uniti di nuove sanzioni contro la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, il ministro degli esteri russo ha annunciato che Mosca ha detto a Washington che ridurrà il numero di personale diplomatico in Russia a 455 persone. Il numero di impiegati diplomatici statunitensi in Russia sarà ridotto per arrivare alla parità con i diplomatici russi negli Stati Uniti entro il primo settembre, ha precisato il governo russo. La missione diplomatica americana include più di 1.200 persone. «Dal punto di vista di una missione diplomatica, si tratta di un provvedimento abbastanza importante», ha detto il leader del Cremlino in diretta televisiva.