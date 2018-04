Pyongyang: "Basta coi test nucleari"

Kim Jong-un promette di chiudere a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri, nel nordest del Paese, in "forma pubblica", alla presenza di esperti di sicurezza americani e sudcoreani e dei media internazionali.

Il summit intercoreano di venerdì a Panmunjom con il presidente Moon Jae-in ha maturato oggi annunci differiti a significare la determinazione del leader nella costruzione della "nuova storia della penisola", in vista del vertice chiave sul nucleare tra Kim e Donald Trump che, secondo il tycoon, dovrebbe tenersi "in tre o quattro settimane", in una delle due località rimaste in lizza. Che sarebbero, in base a quanto appreso dall'agenzia di stampa italiana ANSA da fonti autorevoli, Mongolia e Singapore, perché in Asia e non troppo lontane da Pyongyang, raggiungibili in aereo in poche ore (su Ulan Bator c'è persino l'opzione treno) anche con la malridotta flotta del Nord.

Con entrambe le nazioni, Usa e Corea del Nord hanno buone relazioni diplomatiche, come testimoniato soprattutto dalle ambasciate di Pyongyang aperte. La Mongolia ha la sua rappresentanza al Nord (dove si è recato il suo ministro degli Esteri a febbraio), mentre per Singapore c'è una copertura secondaria da Pechino.

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato, in un'intervista a Abc News, che Kim è pronto a stabilire un piano di denuclearizzazione, che per gli Stati Uniti deve prevedere "un meccanismo completo, verificabile, irreversibile". Dopo il blitz a Pyongyang nel weekend di Pasqua quando era ancora a capo della Cia, Pompeo ha spiegato che il leader era "molto ben preparato".

Con Trump "ansioso" di incontrare Kim, gli Usa puntano a seguire il "modello Libia" per la denuclearizzazione, secondo la lettura di John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale. Pyongyang, in altri termini, dovrebbe smantellare i programmi nucleari prima di concessioni da Washington. "Abbiamo veramente in mente il modello Libia dal 2003 al 2004", ha spiegato Bolton in un'intervista a Fox News.

"Alcuni dicono che stiamo chiudendo un sito (quello di Punggye-ri) non più funzionante, ma voi vedrete che abbiamo due ulteriori tunnel che sono più grandi degli esistenti e che sono in buone condizioni", sono state le parole di Kim di venerdì scorso riferite oggi da Yoon Young-chan, portavoce del presidente sudcoreano Moon, in un briefing con i media. Quasi 10 giorni fa, al Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, Kim annunciò lo stop ai test nucleari e missilistici, e la chiusura di Punggye-ri, dove sono stati compiuti i 6 esperimenti atomici.

L'ultimo, del 3 settembre 2017, oltre a danneggiare irrimediabilmente la struttura, ha causato un terremoto artificiale di magnitudo 6.3, con una potenza stimata di 70-120 chilotoni, 8 volte la bomba su Hiroshima. Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa", avrebbe aggiunto sempre Kim.

Tra gli altri sviluppi del summit di venerdì, le due Coree uniformeranno di nuovo il fuso orario: ad agosto 2015 Pyongyang aveva adottato il fuso orario di 8 ore e mezza dal meridiano di Greenwich, lasciando le nove ore della Corea del Sud e del Giappone. La decisione fu presa contro il "perfido imperialismo del Giappone", dato che le 8 ore e mezza sono state effettive sulla penisola coreana fino al 1910, anno di invasione da parte delle truppe nipponiche. Anche su questo, il dittatore nordcoreano sembra aver cambiato idea.

