Quei bimbi-soldato dimenticati in Iraq

di Maria-Acqua Simi

Della Piana di Ninive - luogo di biblica memoria perché li visse il profeta Giona - si tornò a parlare solo nell’estate del 2014, quando senza alcun preavviso orde di jihadisti che brandivano la bandiera dell’ISIS occuparono la città irachena di Mosul e cacciarono dalla Piana centinaia di migliaia di iracheni, perlopiù cristiani e yazidi.

Molti civili vennero trucidati, rapiti, altri costretti a vivere sotto il neonato Califfato. Altri fuggirono nell’unica regione ancora protetta dell’Iraq, quel Kurdistan iracheno che ancora oggi - passati due anni - accoglie in vaste tendopoli una popolazione stremata. Ora si torna però a parlare di quei fatti perché da settimane i media ventilano l’ipotesi di un’offensiva imminente da parte dell’esercito di Baghdad (coadiuvato dalla coalizione internazionale a trazione americana) per riconquistare Mosul e le zone circostanti.

Ma le ong presenti sul territorio lanciano un allarme su tutti: il crescente reclutamento di minori nell’uno e nell’altro schieramento. Soltanto tre giorni fa a Kirkuk, in Iraq, la polizia ha fermato un 12enne che stava per immolarsi con una cintura esplosiva.

Da sempre, del resto, l’ISIS ha usato bambini per i suoi attentati. Gli jihadisti hanno fatto comparire i minori anche in numerosi video di propaganda, mostrandoli mentre sparano in campi d’addestramento con armi grandi quasi quanto loro o freddano persone considerate "infedeli". Secondo un rapporto della Georgia State University del febbraio scorso, l’uso di bambini e adolescenti da parte dello Stato islamico nel corso di un anno è triplicato. Per il Combating Terrorism Centre (Ctc), il 39% dei minori rimasti uccisi è morto facendo detonare veicoli, il 33% agendo come combattente a piedi, il 18% prendendo parte ad attacchi di gruppo conclusi con azioni kamikaze. Per l’ONU, sono migliaia i minori rapiti in Iraq, tra maschi e femmine. Del resto il Califfato non ha mai fatto mistero di sfruttare i bambini per creare future generazioni di jihadisti. Addestrati in campi improvvisati, i «cuccioli del Califfato» vengono trasformati nella futura generazione di combattenti: crescono nelle scuole islamiche, indottrinati e abituati ad azioni di estrema violenza.

Purtroppo il fenomeno (seppure di minore intensità) si registra anche dall’altra parte del fronte. Secondo Human Right Watch, infatti, due milizie irachene curde sostenute dal Governo di Baghdad starebbero reclutando bambini da un campo profughi a sud di Erbil, per l’operazione di liberazione di Mosul.

La Corte penale internazionale considera un crimine di guerra l’arruolamento di bambini soldato, mentre secondo l’UNICEF i minori coinvolti in conflitti nel mondo sono 250mila, usati non solo come combattenti o schiave sessuali, ma con i più vari incarichi. Anche per questo secondo alcuni esperti, uno dei motivi per cui sarà particolarmente difficile sradicare lo Stato islamico è che lascerà dietro di sé migliaia di bambini indottrinati.

Il futuro e le incognite

Una preoccupazione condivisa anche al Patriarca caldeo Luis Raphael Sako I in un lungo documento diffuso ieri. «Occorre tener presente che una vittoria militare sui jihadisti dell’ISIS non significa risolvere il problema della diffusione dell’ideologia estremista, che bisogna smantellare». Anche se la riflessione del presule va oltre, interrogandosi sul futuro dei civili - specie cristiani - iracheni. «Se e quando le terre irachene verranno sottratte al dominio dei jihadisti dello Stato Islamico, la soluzione politica provvisoria da prendere in considerazione per i villaggi a maggioranza cristiana della Piana di Ninive potrebbe essere quella di una "autogestione amministrativa». In ogni caso, dopo aver realizzato il ritorno dei profughi alle loro case e il ristabilimento di condizioni generali di stabilità, «andrà garantita agli abitanti di quell’area anche la possibilità di scegliere attraverso un libero referendum se vogliono rimanere sotto il Governo di Baghdad o se preferiscono far parte della Regione autonoma del Kurdistan iracheno o addirittura porsi sotto "il ventilato Stato sunnita».

Il Patriarca prende le mosse dall’invasione USA del 2003 che ha portato alla caduta del regime di Saddam Hussein, per sottolineare che da allora in Iraq non si è inaugurato un processo di reale consolidamento delle basi democratiche, né si è mai iniziato a mettere «le persone giuste al posto giusto, in base alle qualifiche e non ai favoritismi». Da allora - spiega - il numero dei cristiani in Iraq è crollato. Il Patriarca si interroga sul futuro della regione dopo la sconfitta dell’ISIS: c’è già un «piano predisposto per fissare l’assetto politico dell’Iraq», dove ai cristiani e alle altre minoranze non sembrano assicurate le condizioni che garantiscano almeno sicurezza e continuità di presenza. «Forse – riconosce il Patriarca – si potrebbe far tesoro della diffusa simpatia generata dalle loro sofferenze». Invece «i cristiani rischiano di diventare come un gettone di scambio» nei giochi intorno alla stabilità e al futuro assetto della regione.

Il Primate della Chiesa caldea ribadisce che il processo politico in Iraq è partito con l’impostazione sbagliata fin dall’inizio, proprio per il fatto di aver cercato di fondare la convivenza sul sistema delle "quote" di potere suddivise su base settaria. La liberazione di Mosul potrà certo riaccendere un barlume di speranza per i cristiani nati in quelle terre. Ma occorrerà tempo per ricostruire la fiducia con le altre componenti etniche e religiose della regione, altrimenti «l’emorragia dell’emigrazione continuerà».