Raffica di espulsioni di diplomatici russi

Le misure sono state adottate da 14 Stati membri UE in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa in Gran Bretagna. Donald Trump ha espulso 60 funzionari russi.

Diplomatici russi sono stati esplusi in massa dalle sedi di parte dell'America e dell'Europa. La decisione arriva in seguito a quanto deciso al vertice UE della settimana scorsa in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa del KGB Sergei Skripal a Salisbury, in Gran Bretagna. "Oggi già 14 Stati membri hanno deciso di espellere diplomatici russi" ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, spiegando che "altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane".

Espulsioni anche da Italia, Germania, Francia e Ucraina

"Con questa decisione mandiamo un segnale di solidarietà alla Gran Bretagna. Si richiede ancora alla Russia di rispondere della propria responsabilità, di assumere un ruolo costruttivo e adempiere al suo dovere di chiarimento". È quello che ha affermato il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, confermando la decisione di Berlino di cacciare 4 diplomatici russi. "Per noi vale questo: continueremo a coordinarci in modo stretto con i partner europei e della Nato. Siamo ancora aperti al dialogo con la Russia, che resta necessario su tanti temi internazionali", ha continuato.

La Francia ha annunciato oggi pomeriggio l'espulsione di 4 diplomatici russi "in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 22 e 23 marzo, considerando che l'attacco di Salisbury rappresenta una minaccia grave alla nostra sicurezza collettiva e al diritto internazionale", "ricordando che il Consiglio ha convenuto che non esiste altra spiegazione possibile che la responsabilità della Russia" e "per solidarietà con i nostri partner britannici".

L'Italia ha deciso di espellere due diplomatici russi. Lo annuncia la Farnesina. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha notificato oggi la decisione di "espellere dal territorio italiano entro una settimana due funzionari dell'Ambasciata della Federazione Russa a Roma accreditati in lista diplomatica".

L'Ucraina ha deciso di espellere 13 diplomatici russi per la vicenda dell'ex spia russa Serghiei Skripal, avvelenata in Inghilterra assieme alla figlia Iulia: lo ha annunciato il presidente ucraino Petro Poroshenko.

Espulsioni anche dal Canada

Il governo canadese ha annunciato che si accinge ad espellere 4 diplomatici russi in solidarietà con Londra dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa nel Regno Unito. Gli espulsi - è l'accusa - hanno sfruttato il loro status diplomatico per minare la sicurezza del Canada e interferire nella democrazia del Paese.

60 diplomatici espulsi dagli USA

Donald Trump ha ordinato l'espulsione di 60 diplomatici russi e la chiusura del consolato russo di Seattle. La decisione di Trump è legata al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa nel regno Unito e rappresenta la misura più dura presa finora dal presidente americano nei confronti del Cremlino.

Tra i 60 funzionari russi espulsi anche 12 che sono stati identificati come "funzionari dell'intelligence" che hanno prestato servizio presso le Nazioni Unite a New York. Le persone interessate dal decreto di espulsione hanno ora sette giorni di tempo per lasciare gli Stati Uniti.

"La decisione del presidente Donald Trump dimostra che le azioni della Russia hanno delle conseguenze": così l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, ha commentato la notizia sull'espulsione dei 60 diplomatici di Mosca. "Al di là del comportamento destabilizzante della Russia in tutto il mondo, come la sua partecipazione alle atrocità in Siria e le sue azioni illegali in Ucraina - ha continuato -, ora ha usato un'arma chimica entro i confini di uno dei nostri più stretti alleati".

Haley ha poi sottolineato che "qui a New York, Mosca usa le Nazioni Unite come un rifugio sicuro per attività pericolose all'interno dei nostri confini. Oggi, gli Stati Uniti e molti dei nostri amici stanno inviando un messaggio chiaro, ossia che non tollereremo la loro cattiva condotta".

La risposta di Mosca

Mosca risponderà all'espulsione dei suoi diplomatici decisa dagli Stati Uniti e dai paesi europei. Lo afferma il ministero degli Esteri citato da Interfax. Londra, prosegue il ministero, sul caso Skripal ha assunto una posizione "ipocrita e zeppa di pregiudizi".

"Gli alleati di Londra non hanno a disposizione informazioni complete sul caso Skripal e seguono ciecamente il principio dell'unità euro-atlantica a spese del buon senso, delle buone norme di dialogo interstatale e del diritto internazionale". Lo sostiene il ministero degli Esteri in una nota pubblicata sul suo sito.

(Red/Ats)