Raggiunto l'accordo per la Grosse-Koalition

In Germania, i negoziatori dell'Unione (CDU-CSU) e ora anche quelli della SPD hanno dato parere positivo all'intesa raggiunta dai dirigenti dei tre partiti e rispettivi capi-gruppo per la Grosse-Koalition.

"Abbiamo raggiunto un risultato eccezionale", ha commentato in conferenza stampa a Berlino il leader del partito socialdemocratico Martin Schulz, mettendo l'accento sui risultati raggiunti "per un contratto di governo" sullo stato sociale, con l'aumento degli aiuti alle famiglie, gli investimenti nel sistema della formazione. "Abbiamo raggiunto l'unanimità con i nostri negoziatori dell'SPD".

Dal canto suo, Angela Merkel ha sottolineato di aver "lavorato in uno spirito di fiducia per poter dare al Paese un governo stabile". La cancelliera tedesca ha aggiunto che "dobbiamo essere più veloci nelle decisioni", scendendo poi nei dettagli dei diversi punti dell'accordo raggiunto.

Governo entro Pasqua

È possibile la costituzione di un governo entro Pasqua, secondo il leader dei cristiano-sociali bavaresi, Horst Seehofer. "Credo che che riusciremo a formare un governo entro Pasqua a condizione che il congresso dell'Spd dia il suo consenso e che sia mantenuta la velocità che abbiamo raggiunto durante questi colloqui esplorativi", ha detto il leader bavarese nel corso della conferenza stampa stamattina a Berlino. Il suo partito, ha aggiunto Seehofer, ha condiviso l'accordo all'unanimità.

I nodi dell'accordo

Ricordiamo che questa mattina le parti si erano accordate per superare gli scogli che da settimane incagliavano le trattative per una nuova riedizione della Grosse-Koalition: tasse e migranti. È infatti stata raggiunta l'intesa di non aumentare l'aliquota massima di imposta, come invece chiedeva l'SPD, e di permettere il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese. Sarà inoltre introdotto un tetto limite all'ingresso dei migranti che non dovrà oltrepassare i 220mila ingressi all'anno.

Riguardo alle tasse, il contributo di solidarietà per la riunificazione della Germania, il cosiddetto Soli, sarà progressivamente ridotto di 10 miliardi entro il 2021. Sulla questione dello stato sociale, è invece stata raggiunte un'intesa per la quale il livello delle pensioni non sarà toccato fino al 2025, mentre saranno aumentati i contributi per la crescita dei figli (Kindergeld), per il dopo-scuola e per l'accesso gratuito agli asili nido. Questo è quanto contenuto nel documento di 28 pagine del gruppo dei sei, formato dai tre leader di partito e dai rispettivi capigruppo.

Euro ai massimi da 3 anni

In seguito all'accordo in Germania, l'euro è salito ai massimi da tre anni. La moneta unica ha superato la soglia 1,21 dollari spingendosi fino a un massimo di seduta di 1,2137 dollari. La moneta unica si rafforza anche nei confronti del franco. Attualmente un euro è scambiato a 1,1785 franchi.

Le borse europee invece risultano più timide. Francoforte fa registrare un rialzo dello 0,13%, l'indice Stoxx 600 è invece sulla parità (+0,05%). Il miglior listino è Milano con il Ftse Mib che guadagna lo 0,45%. Bene Londra (+0,14%) mentre è piatta Parigi (+0,06%).

(Red/Ats)