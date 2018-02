Raid americano contro le truppe di Assad

Più di cento tra soldati e miliziani filo-governativi siriani sono stati uccisi nei raid aerei e di artiglieria compiuti dalla Coalizione a guida Usa nell'est della Siria mentre le forze lealiste, sostenute da Russia e Iran, tentavano di impadronirsi di un pozzo petrolifero nella regione di Dayr az Zor. Lo riferiscono media panarabi citando fonti locali e rappresentanti americani della Coalizione.

Perché gli USA hanno attaccato Assad

La coalizione a guida Usa impegnata nella lotta all'Isis in Siria ha condotto strike contro forze pro-regime "in risposta ad un attacco non provocato" contro basi dell'alleanza delle Forze democratiche siriane. Lo fa sapere la stessa coalizione, riferisce la Cnn.

Gli americani parlano di una reazione "per respingere l'aggressione ingiustificata delle forze governative contro i nostri alleati" impegnati nella lotta contro lo Stato Islamico.

Gli scontri

Secondo le fonti, le forze lealiste avevano superato l'Eufrate verso est dirette al pozzo petrolifero di Khusham, vicino a Dayr az Zor e controllato dalle Forze siriane democratiche, la piattaforma guidata dal Pkk siriano e sostenuta dagli Stati Uniti. I media governativi siriani non confermano né smentiscono per il momento la notizia, che non può essere verificata in maniera indipendente.

Miliziani curdo-siriani, affermano le fonti, hanno partecipato agli scontri per fermare l'offensiva lealista, appoggiata da Iran e Russia. La Coalizione a guida Usa ha sostenuto con artiglieria e raid aerei la controffensiva curda per evitare l'avanzata governativa in un'area che mesi fa era controllata dall'Isis.

Non è chiaro se le forze russe e americane, che si coordinano per le questioni militari in Siria, erano in contatto prima e durante gli scontri e i raid aerei.

(Red/Ats)