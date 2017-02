Raid antiterrorismo in Belgio

La polizia belga ha fermato 11 persone nel corso di una vasta operazione compiuta la notte scorsa con una serie di raid a Bruxelles nell'ambito di una indagine su 'foreign fighter' rientrati in Belgio. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore federale, specificando che le perquisizioni non hanno alcun rapporto con gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e di Bruxelles del 22 marzo 2016.

Nel corso delle perquisizioni non sono state trovate né armi né esplosivi. Il giudice istruttore nella serata di oggi dovrà decidere se confermare o meno i fermi.

I raid sono stati compiuti in nove abitazioni nei quartieri di Molenbeek, Koekelnerg, Laeken, Jette, Liedekerke e Schaerbeek oltre che nella zona centrale di Bruxelles. La procura ha specificato che nell'interesse dell'inchiesta non sarà fornito alcun altro dettaglio sull'indagine in corso.

(Ats)