Ramadan, sale l'allerta terrorismo

L'Isis ha lanciato un appello ai suoi seguaci in occasione del mese sacro per i musulmani, che inizia sabato: "Colpite gli infedeli in Europa".

I servizi di sicurezza europei sono in allerta e si preparano ad ulteriori attacchi durante il mese sacro del Ramadan, che inizia domani, dopo che l'Isis ha lanciato un appello ai suoi seguaci a sollevarsi per una "guerra totale" e per "colpire gli infedeli in Europa". Lo riporta il Telegraph.

In un video messaggio pubblicato su Youtube dal titolo 'Dove sono i leoni di guerra?', lo Stato islamico invita i "fratelli musulmani in Europa che non possono combattere al fianco dell'Isis, ad attaccare gli europei nelle loro case, mercati, strade e raduni".

Riferendosi poi all'attacco suicida di Manchester, in cui sono morte 22 persone, il califfato aggiunge: "Non disprezzate il lavoro. Il vostro obiettivo dei cosiddetti innocenti e civili è amato da noi ed è il più efficace, quindi proseguite e avrete una grande ricompensa o martirio durante il Ramadan".

(Ats)