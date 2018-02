Ramaphosa nuovo presidente ad interim

Cyrl Ramaphosa, quale vicepresidente sudafricano, è già diventato "automaticamente (...) presidente ad interim" del Sudafrica in seguito alle dimissioni di Jacob Zuma annunciate ieri sera e il Parlamento lo eleggerà capo dello Stato "questo pomeriggio". Lo annuncia un comunicato del governo sudafricano.

"Non possiamo far aspettare più a lungo il Sudafrica", ha spiegato Paul Mashatile, un alto dirigente dell’African National Congress, partito il cui leader ora è lo stesso Cyril Ramaphosa, attuale vicepresidente. Il partito premeva da giorni affinché Zuma si dimettesse per poi eleggere immediatamente il suo successore. La maggioranza del partito che fu di Nelson Mandela vuole in questo modo presentarsi nel 2019 alle elezioni presidenziali con la faccia pulita di Ramaphosa.

Ciryl Ramaphosa, classe 1952, eletto presidente dell'ANC da dicembre, è stato il delfino del leader storico del partito Nelson Mandela. L'vvocato, ex sindacalista e uomo d'affari sembrerebbe destinato a diventare il prossimo presidente del Sudafrica. Il 65enne ha un obbiettivo chiaro e deciso, quanto difficile: estirpare la corruzione

(Red/Ats)