Renzi nuovamente segretario del PD

In Italia, l'affluenza alle primarie del Partito democratico (Pd) sarebbe su 1,8-1,9 milioni di persone e "dai dati che abbiamo (Matteo) Renzi dovrebbe stare tra il 65 ed il 70 per cento". Così il portavoce della mozione Renzi, Matteo Richetti, parlando di "partecipazione importante".

"Mi pare davvero un grandissimo risultato di partecipazione e una grandissima vittoria di Matteo. Per anni nel centrosinistra di è detto che mancava un leader forte, ora c'è e questo è un elemento positivo anche per il governo". Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini parlando con i giornalisti.

Secondo le prime proiezioni, Renzi in Lombardia avrebbe ottenuto il 76% dei voti. Lo ha detto il segretario regionale, Alessandro Alfieri. Andrea Orlando sarebbe sul 23%, Michele Emiliano sull'1%.

Indipendentemente dal risultato finale, il Pd ha già raggiunto un primo risultato: sfiorano i 2 milioni i sostenitori democratici che hanno votato alle primarie, secondo gli ultimi dati provvisori. Una cifra inferiore ai 2,8 milioni del 2013 - come sottolineano i sostenitori di Andrea Orlando - ma comunque un numero importante che allontana il fantasma del flop, e la temuta partecipazione di solo un milione di persone.

Numeri che fanno esultare l'ex premier Matteo Renzi, vincitore secondo i pronostici. "Una grande festa della democrazia", esulta l'ex leader mentre i rivali Orlando e Michele Emiliano non si pronunciano in attesa dei dati finali.

La scissione, consumatasi dopo il 4 dicembre, aveva fatto temere un calo dei votanti ai gazebo al punto che i renziani avevano messo le mani davanti annunciando un successo con un milione di votanti. Ed invece, soprattutto nelle città, si sono creati in alcuni momenti file così come non sono mancate denunce e accuse incrociate tra le mozioni rivali.

In particolare è stato chiuso il seggio a Nardò, dove il sindaco di destra Pippi Mellone aveva annunciato il suo sostegno a Michele Emiliano. La Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (Digos) ha sospeso le votazioni per presunte irregolarità per la presenza tra gli elettori di esponenti del centrodestra. Momenti di tensione tra le varie mozioni anche a Gela mentre il deputato renziano Ernesto Carbone è stato mandato come osservatore in Campania per evitare il caos brogli del passato.

(Ats)