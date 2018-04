"Riconosciamo tutti la libertà religiosa"

Il cardinale Tauran, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo inter-religioso, si è recato in Arabia Saudita. È il primo alto esponente del Vaticano a recarsi nel Regno.

È cominciata venerdì scorso ed è terminata oggi la storica visita in Arabia Saudita del cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo inter-religioso. È la prima volta che un così alto esponente del Vaticano si reca nel Regno fondamentalista wahabita per incontrare le alte cariche del Paese. Il porporato, infatti, ha parlato con il vicegovernatore di Riyad, il segretario della Lega musulmana mondiale, lo sceicco Muhammad Abdul Karim al Issa e il re Salman.

Per capire la portata di questo viaggio bisogna ricordare che l’Arabia Saudita è il Paese che promuove un islam sunnita ultrarigorista e che ha diffuso in tutto il mondo a suon di petrodollari il fondamentalismo islamico. La rigida applicazione della sharia, compresa la pena capitale per crocifissione, nonostante i tentativi di ammodernare il Regno fatti dal principe ereditario Mohamed bin Salman, si sposa con la negazione di tutti i principali diritti della persona: non esiste libertà di espressione né di stampa, non ci sono libertà religiosa (spesso i cristiani vengono arrestati, al pari di tutte le persone che non praticano l’islam sunnita, musulmani sciiti e atei compresi) né di credo, è proibito costruire chiese perché il Paese è «un’unica grande moschea», i migranti che svolgono i lavori più umili vengono sfruttati senza pietà, non godendo di alcun diritto, e le donne sono praticamente ridotte a schiave degli uomini. Riyad fonda la sua levatura sulla potenza economica ed è riuscita a causare negli ultimi anni migliaia di morti in Yemen con bombardamenti a tappeto senza che nessuno nella comunità internazionale osasse alzare un dito.

È in un simile Paese che il cardinale Tauran, parlando con lo sceicco al Issa, ha detto che «tutte le religioni devono essere trattate allo stesso modo, senza discriminazioni, perché i loro seguaci, insieme ai cittadini che non professano alcuna religione, devono essere trattati equamente». Non solo: «I leader spirituali hanno un dovere», ha aggiunto, «evitare che le religioni siano al servizio di un’ideologia e di sapere riconoscere che alcuni nostri correligionari, come i terroristi, non si stanno comportando correttamente». Ecco perché «il terrorismo è una minaccia costante e per questo dobbiamo essere chiari e non giustificarlo mai». Il porporato ha aggiunto anche che «ogni dialogo inter-religioso autentico inizia con la proclamazione della propria fede» e «ognuno deve essere lasciato libero di abbracciare la religione che vuole».

Nel suo viaggio, il cardinale ha anche celebrato una Messa per la piccola comunità cristiana di migranti: «Sono convinto che cristiani e musulmani possono vivere insieme. Ricordatevi che dobbiamo sempre essere rispettati nella nostra dignità umana e nei nostri diritti umani inalienabili», ha detto.

(Red)