Riconquistata la Grande Moschea di Mosul

In Iraq la riconquista della Piana di Ninive sta compiendo grandi balzi in avanti L’esercito iracheno è avanzato ancora a Mosul Est e ha preso il quartiere vicino al fiume Tigri della Grande Moschea dove il 29 giugno 2014 Abu Bakr al-Baghadi proclamò la rinascita del Califfato. A questo punto circa il 90 per cento della parte orientale della città è stata liberata. Con la perdita di Mosul il Califfato in Iraq sarà ridotto a poche decine di migliaia di chilometri quadrati di territorio lungo l’Eufrate e nel deserto. In Siria invece controlla ancora quasi 100 mila kmq e sembra ancora di resistere. A Nord di Raqqa ieri ha lanciato un contrattacco e ucciso oltre 100 guerriglieri curdi dello Ypg.