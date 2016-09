Rifugiati, stanziati altri 115 milioni

La commissione europea ha deciso un nuovo finanziamento per migliorare le condizioni dei migranti in Grecia, anche in vista dell'arrivo dell'inverno.

La Commissione europea ha stanziato altri 115 milioni di euro (124,5 milioni di franchi) "per migliorare le condizione di vita di rifugiati, migranti e richiedenti asilo in Grecia" e "farà la differenza in vista dell'inverno in arrivo". Lo ha annunciato il Commissario per gli aiuti umanitari, Christos Stylianides, parlando alla fiera internazionale di Salonicco.

Con il finanziamento di oggi, che si aggiunge agli 83 milioni già assegnati quest'anno, sale a 198 milioni la dotazione del meccanismo per l'assistenza di emergenza.

"La Commissione europea continua a mettere in pratica la solidarietà per gestire meglio la crisi dei rifugiati, in stretta cooperazione con il governo greco", ha osservato Stylianides mentre la Commissione in una nota specifica che il nuovo pacchetto di milioni "è già nella procedura per l'assegnazione" e che "come concordato tra Stylianides ed il ministro Mouzalas" l'assegnazione avrà "quattro priorità": miglioramento degli alloggi esistenti e costruzione di nuovi nei campi, con miglioramento delle condizioni sanitarie; assistenza diretta ai rifugiati con contanti la distribuzione di voucher equivalenti a contanti per coprire le necessità basilari; accesso dei minori all'istruzione; aiuti per i minori non accompagnati.

