Rimpasto di Governo in Polonia

Il presidente polacco Andrzej Duda ha nominato oggi alcuni nuovi ministri del Governo del premier Mateusz Morawiecki, fra cui Jacek Czputowicz per il Dicastero degli esteri e Mariusz Blaszczak per la difesa. Il rimpasto dell'Esecutivo è stato realizzato a poche ore dalla partenza di Morawiecki per Bruxelles, dove è convocato per il primo colloquio sulle minacce allo Stato di diritto in Polonia. Czaputowicz, 62 anni, sostituirà Witold Waszczykowski, mentre Blaszczak è stato scelto al posto di Antoni Maciarewicz.

Il nuovo ministro delle finanze nel Governo sarà Teresa Czerwinska, Lukasz Szumowski dirigerà il Ministero della Salute (sostituendo Konstanty Radziwil), mentre Henryk Kowalczyk sarà il nuovo ministro per l'ambiente, al posto di Jan Szyszko, responsabile per il disboscamento di foresta di Bialowieza. Il nuovo ministro degli interni è Joachim Brudzinski, mentre Andrzej Adamczyk sarà il nuovo delegato per le infrastrutture. Jadwiga Emilewicz dirigerà il ministero per le imprese e per tecnologie e Jerzy Kwiecinski quello per lo sviluppo.

Nel nuovo Esecutivo, come già noto, l'ex premier Beata Szydlo ha l'incarico di vice premier senza portafoglio, e si occuperà di problemi sociali. Il governo di Morawiecki si incontrerà per la prima volta ancora oggi, quindi il premier partirà per Bruxelles, dove lo attende il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

(Ats)