Ripristinato il nutrimento ad Alfie

Dopo aver resistito per 36 ore dopo il distacco della ventilazione meccanica, "sta lottando e continua a non soffrire" ha detto il papà del bimbo.

Il piccolo Alfie Evans è tornato a ricevere nutrimento assistito all'ospedale di Liverpool, dopo aver resistito senza "per 36 ore" ed essere ormai entrato nel secondo giorno di vita, contro le previsioni dei medici, dopo il distacco della ventilazione meccanica.

Lo ha detto papà Tom all'ITV. "Alfie - ha aggiunto - resiste ancora bene come può. Sta lottando e continua a non soffrire, non ha apnee né dà segno di provare dolore".

Alfie, ha continuato Tom Evans, "si è mantenuto in vita, come farebbe qualunque altro bambino, per 36 ore". Ed è stato "totalmente inaspettato da parte sua" rispetto alle previsioni del protocollo medico delineato a Liverpool.

"Io credo di essere più vicino ora" almeno alla possibilità di riportarlo a casa, "ne saremmo felici", ha poi aggiunto rispondendo a una domanda, insistendo tuttavia nel sottolineare che la sua speranza vera sarebbe il trasferimento in Italia, per ora non autorizzato dalla giustizia britannica. "Sarebbe più che una benedizione portarlo in Italia dove avrebbe bisogno di cure".

"Forse può aver bisogno di una tracheotomia, forse no, quel che è certo - ha concluso il padre - è che al momento sta ancora lottando e dimostrando che i dottori e i tribunali si sbagliavano. Ci era stato detto che non sarebbe durato 5 minuti e invece sono 36 ore che siamo sulla breccia".

