Rogo in un deposito, 17 morti

Almeno 17 persone hanno perso la vita e altre 3 sono rimaste ferite in un incendio divampato in un deposito, forse di una tipografia, in un'area industriale nel nord-est di Mosca: lo riporta in un tweet Cctv news.

L'agenzia ufficiale Tass, citando una fonte nelle forze dell'ordine russe, specifica che le vittime sono lavoratori immigrati, che vivevano nella struttura. Il Ministero delle emergenze ha poi precisato che i morti erano tutti cittadini kirghisi. "Quando l'incendio è stato domato, i vigili del fuoco hanno trovato una stanza tagliata fuori dalle fiamme. I pompieri hanno sfondato un muro e lì hanno trovato i corpi". Le vittime potrebbero quindi essere morte nel sonno intossicate dal fumo.

"La causa del rogo è stata determinata quasi con certezza. È stata un difetto di una lampada in una delle sezioni del deposito dove erano immagazzinate grandi quantità di liquidi infiammabili e carta", hanno detto le autorità del Paese.

(Red/Ats)