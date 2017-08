Rotterdam, non è terrorismo

L'uomo alla guida del furgone, un installatore, era ubriaco. Le bombole di gas sul veicolo erano lì per il suo lavoro. Per precauzione era stato annullato un concerto.

Non c'è nessun legame tra l'autista della camionetta spagnola, trovata con due bombole di gas a Rotterdam, e il terrorismo. Lo riferisce la polizia.

L'uomo è un installatore, che ieri sera era ubriaco alla guida del suo veicolo e per questo è stato notato nel quartiere dove doveva tenersi il concerto della band americana Allah-Las, poi annullato.

L'indagine sulle bombole di gas, di cui aveva bisogno per lavoro, non ha dato risultati. Anche le perquisizioni condotte a casa dell'uomo hanno dato esito negativo su potenziali legami col terrorismo.

La polizia: la segnalazione di minaccia era però concreta.

Il capo della polizia di Rotterdam ha riferito che la polizia spagnola ieri ha fornito informazioni "concrete" su un possibile attacco al concerto della band Allah-Las.

La segnalazione di minaccia di attentato ricevuta dalla Guardia Civil spagnola, ha precisato il capo della polizia di Rotterdam Frank Paauw, non è però legata né agli attacchi di Barcellona né al furgoncino con le bombole di gas bloccata ieri vicino alla sala del concerto degli Allah-Las.

E' invece l'uomo arrestato a casa sua la scorsa notte, un 22enne di nazionalità olandese residente a Zevenbergen, nel Brabante olandese, la persona sospettata di essere coinvolta direttamente nella minaccia terroristica al concerto dalla band americana.

L'installatore spagnolo trovato ubriaco in prossimità della sala Maassilo alla guida del van con due bombole di gas, che è autorizzato a trasportare per lavoro, non è invece legato alla vicenda. "E' stato un caso di persona sbagliata, posto sbagliato, tempistica sbagliata, e buoni poliziotti", ha affermato il capo della polizia.

(Red/Ats)