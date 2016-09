Russia e Siria si dicono estranee ai fatti

Mosca e Damasco ritengono "infondate" le accuse di un loro coinvolgimento nei raid aerei. La speranza per il ripristino della tregua per il momento è molto "debole.

Le accuse alla Russia di aver attaccato un convoglio umanitario in Siria (vedi correlati) "sono infondate": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

"Non ritengo possibile e giusto arrivare a conclusioni infondate - ha detto Peskov riportato dall'agenzia Ria Novosti -. Attualmente le informazioni di questo attacco a fuoco sono passate al vaglio dei nostri militari, spero che ricevano informazioni concrete dalle fonti sul campo e dopo potranno rilasciare una dichiarazione al riguardo".

La speranza per il ripristino della tregua in Siria per il momento è molto "debole", ha detto il portavoce del Cremlino. Siamo "molto preoccupati", ha aggiunto, tutto il processo di soluzione politica in Siria è "minacciato".

Anche il governo siriano smentisce che la sua aviazione abbia colpito il convoglio umanitario. Lo si apprende da un comunicato dell'agenzia siriana Sana attribuito a una non meglio precisata "fonte militare" che definisce "non corretta" la notizia diffusa da media arabi e internazionali.

(Red/ATS)

Articoli correlati:

Raid aerei sui convogli umanitari, 20 morti