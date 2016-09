Russia, il partito di Putin sbanca ancora

Vladimir Putin senbra aver vinto il «referendum» su di lui. Il partito sostenitore del presidente, Russia Unita, appare ampiamente in testa nelle proiezioni post voto rese note ieri alla chiusura dei seggi dalla Commissione Elettorale centrale a Mosca. Si è votato in tutta la Russa (e per la prima volta anche in Crimea) per rinnovare la Camera bassa del Parlamento, la Duma. Il movimento putiniano guidato dal premier russo Dmitri Medvedev ieri sera dagli exit poll era dato al 44,15%, il Partito Liberale Democratico (del nazionalista Vladimir Zhirinovskij) al 18,39%, i comunisti al 17,24%, Russia giusta al 6,24%.

I nazionalisti avrebbero sorpassato il Partito comunista. Se i risultati non risentissero di significativi mutamenti si avrà il sorpasso del partito comunista da parte dei liberali nazionalisti e nessun ingresso di nuovi partiti, nonostante l’abbassamento della soglia per accedere al Parlamento sia oggi al 5%. Putin dunque avrebbe sconfitto l’opposizione, ma soprattutto il contendente più pericoloso: l’astensione. L’affluenza alle urne è stata in forte calo, ma secondo la commissione elettorale centrale il limite minimo è stato «rispettato». Le elezioni sono quindi valide.

Gli elettori votavano per uno dei 14 partiti in corsa, ma anche per candidati a singolo mandato. In alcune regioni, sono stati scelti anche i governatori delle amministrazioni locali. Nei seggi uninominali, vincerà colui che ottiene il maggior numero di voti di tutti. Nel voto del 2011, Russia Unita si aggiudicò il 49,29% perdendo il 15,01% dei voti. Vari sondaggi nelle ultime settimane davano il partito governativo tra il 40 e il 50%. «Possiamo decisamente dire che il nostro partito ha vinto», ha dichiarato il premier russo Dmitri Medvedev, formalmente leader del partito di Putin, Russia Unita. «Il risultato è buono, il nostro partito avrà la maggioranza assoluta, e quanto sarà ampia questa maggioranza sarà deciso in seguito al conteggio dei voti».