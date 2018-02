Russiagate, Trump toglie i veli

La Commissione Intelligence della Camera ha diffuso il memo segreto che accusa vertici del’Fbi e il dipartimento di Giustizia di un atteggiamento di parte nelle fasi iniziali dell’inchiesta sul Russiagate. Il documento, declassificato dal presidente Donald Trump, afferma che l’Fbi abusò dei suoi poteri usando, come "parte essenziale" delle sue richieste per intercettare la campagna del tycoon, il dossier redatto dall’ex spia britannica Christopher Steele e pagata dai democratici. Nessuna richiesta della polizia federale (Fbi) avrebbe rivelato il finanziamento dem. E il numero due dell’Fbi Andrew McCabe avrebbe messo agli atti che senza quel dossier non sarebbero state avanzate richieste di intercettazione. Dal memo emerge che Christopher Steele, ex spia britannica, era una fonte dell'Fbi, che interruppe il rapporto con lo stesso Steel dopo che l'uomo svelò senza autorizzazione ai media nel 2016 i suoi legami col Bureau.

Il presidente della commissione intelligence della Camera, Devin Nunes, sostiene che il memo sul Russiagate approvato dai suoi colleghi repubblicani e declassificato dal presidente Usa Donald Trump mostri "serie violazioni della pubblica fiducia" e spera che dia avvio a delle riforme in materia. "Uno sforzo vergognoso per screditare" la polizia federale americana Fbi, il dipartimento di Giustizia e il procuratore speciale Robert Mueller, nonché per minare l’inchiesta: così i democratici della commissione intelligence della Camera sul memo del Russiagate approvato dai loro colleghi repubblicani e declassificato dal presidente americano Donald Trump. I dem avevano votato contro la sua diffusione. Ora ammoniscono il presidente Usa Donald Trump a non usare come "pretesto" il memo per licenziare il numero due della Giustizia, Rod Rosenstein, o il procuratore speciale dell’inchiesta sul Russiagate, Robert Mueller. Altrimenti, hanno minacciato, si aprirà una crisi costituzionale. La Casa Bianca ha giustificato la decisione "alla luce del significativo interesse pubblico". Un interesse che prevale quindi sulle "gravi preoccupazioni" legate alla sicurezza e alla inaccuratezza del documento sollevate dal ministero della giustizia e dall’Fbi.

(ATS/RED)