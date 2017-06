Sale ancora il bilancio della Grenfell Tower

(LE FOTO) Il numero delle vittime e dei dispersi è ora di 79 persone, il quale non è però ancora definitivo. È stato rispettato un minuto di silenzio in tutto il Regno Unito.

La polizia di Londra ha reso noto che sale a 79 tra morti e dispersi il bilancio dell'incendio alla torre di Londra, e "che il numero delle vittime potrebbe aumentare ancora". Il comandante della polizia Stuart Cundy in conferenza stampa si è detto dispiaciuto di dover comunicare che a stamani sono 79 le persone ritenute morte o disperse, e che tristemente si deve presumere siano morte.

Un minuto di silenzio

Alle 11 (le 12 in Svizzera) è stato rispettato un minuto di silenzio in tutto il Regno Unito per le vittime della Grenfell Tower a Londra. Pompieri e volontari si sono fermati vicino alla torre per ricordare i morti e dispersi nella tragedia

Una tragedia che poteva essere evitata

"Un incidente che si sarebbe potuto prevenire, che non doveva accadere". Sono parole pesanti quelle pronunciate oggi dal sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, sull'incendio della Grenfell Tower, dopo un rito in memoria delle vittime nella vicina chiesa di Saint Clements. "La tragedia - secondo Khan - è stata conseguenza di errori e negligenze, di politici, amministratori del consiglio locale e del governo". Ma la gente del quartiere "resiste", nelle parole del sindaco, che afferma di aver visto "atti eroici da cristiani, musulmani e da altri". Proprio oggi l'Observer è tornato a puntare il dito sul governo Tory, accusandolo di aver rinviato l'attuazione di nuove norme di sicurezza anti-incendio in molti grattacieli e altri edifici residenziali, in primis la prevista installazione d'irrigatori a pioggia d'acqua. Mentre il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, ha replicato mettendo in dubbio l'utilità degli irrigatori e tentando di scaricare le colpe solo sulla proprietà della torre, per aver installato pannelli isolanti infiammabili non a norma.

(Red/Ats)