Sale la tensione in Catalogna

Centinaia di catalani, anche intere famiglie, hanno passato la notte nei seggi elettorali del referendum di domani in diversi centri civici e scuole per impedire che vengano chiusi dalla polizia. Quest'ultima ha chiesto agli occupanti di liberare i locali entro domani alle 6 del mattino, per impedire il voto, ma non è intervenuta per allontanarli, secondo i media catalani. L'occupazione dei seggi dovrebbe prolungarsi la prossima notte.

Secondo dati forniti all'agenzia Efe dalla delegazione del governo spagnolo in Catalogna i seggi elettorali occupati sono almeno 163. Gli agenti ha per ora effettuato sopralluoghi in 1300 collegi, sui 2315 previsti.

Intanto, quattro persone sono però rimaste lievemente ferite dopo che ignoti hanno sparato contro uno dei seggi con un fucile da caccia, sempre nella notte, a Manlleu in Catalogna. Lo riferisce il giornale La Vanguardia. I feriti si trovavano sulla porta della scuola Puig Agut, parte di un gruppo di occupanti dei Comitati di difesa del referendum intenzionati a difendere il seggio. La polizia sta indagando, ma non ci sono stati al momento arresti.

La Guardia Civil tenta di bloccare i sistemi

Nel frattempo, inoltre, quattro agenti della Guardia Civil si sono presentati questa mattina nel Centro delle Telecomunicazioni (Ctti) del governo catalano, dopo che un giudice ha ordinato la chiusura del sistema di raccolta dati sul referendum di domani, riferisce la tv pubblica Tv3. Gli agenti si erano già presentati nel Ctti questa notte per comunicare la decisione del giudice. Gli agenti della polizia spagnola hanno il mandato di verificare se sono state chiuse 29 applicazioni per la comunicazione di dati del voto di domani e per il voto elettronico come chiesto dal magistrato.

I membri della Guardia Civil, riferisce la tv pubblica Tv3, sono stati accolti dai lavoratori del centro, che dipende dal governo catalano, al grido di "Voteremo!". Nell'ultima settimana la Guardia Civil ha imposto la chiusura di più di 140 siti e applicazioni web.

"Cambieremo la storia"

Ieri sera, nel comizio di chiusura della campaier per il referendum, il presidente della Catalogna Carles Puigdemont aveva esortato i catalani, nel comizio di chiusura della campagna, a uscire di casa domenica determinati a cambiare la storia: "Abbiamo un appuntamento con il futuro domenica, e anche lunedì, e tutta la settimana, perché cominceremo a camminare con passo fermo" come un paese "che vuole essere trattato come un paese normale".

Puigdemont si è inoltre detto "molto deluso" dall'Unione Europea per non avere tutelato i diritti civili in Catalogna "trascurando le proprie responsabilità". "Quando alla nostra gente si impediva di esporre un cartello per 'Più Democrazia', o si arrestava un giovane che aveva una web di informazione sul referendum, si proibivano riunioni o si violava la corrispondenza postale, pensavo che l'Ue, tanto coraggiosa nel fare discorsi moralizzatori in altri punti del pianeta, avrebbe detto qualcosa".

"Se votiamo tutti cade Rajoy"

Da parte sua, il vicepresidente catalano Oriol Junqueras ha aggiunto: "Se votiamo tutti noi catalani" il premier spagnolo Mariano Rajoy e il Partido Popular "cadranno". Junqueras ha quindi invitato tutti i catalani che "non vogliono appoggiare Rajoy" a votare domani al referendum di indipendenza, dichiarato "illegale" da Madrid. Il 'vicepresident' ha anche affermato che il governo catalano ha "soluzioni" per procedere al conteggio dei voti nonostante il blocco dei siti web ordinato dalla procura spagnola.

(Red/Ats)