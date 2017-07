Salvati 25 bambini scelti per la jihad

La polizia afghana ha impedito che venissero trasferiti in Pakistan per essere addestrati dai talebani alle tecniche degli attentati kamikaze.

La polizia afghana ha salvato 25 bambini che stavano per essere trasferiti in gruppo in Pakistan per essere addestrati dai talebani alle tecniche dell'insorgenza e degli attentati suicidi. Lo ha reso noto la tv ArianaNews. Il capo della polizia della provincia nord-orientale di Ghazni, Mustafa Mayar, ha indicato che i 25 bambini, di età fra i sette ed i 15 anni, erano stati prelevati da famiglie nei distretti di Andar, Dahyak, Ab Band e Qaragh.

Il loro destino, ha confermato, era Quetta (capoluogo della provincia pachistana di Baluchistan), dove dovevano addestrarsi anche a diventare kamikaze. "Era in corso nei loro confronti una sorta di lavaggio del cervello - ha infine detto Mayar - in modo da impedire loro di essere capaci di decidere autonomamente". I bambini saranno ora riconsegnati alle loro famiglie, mettendo così fine ad una operazione di polizia che ha comportato anche l'arresto di quattro persone coinvolte nel traffico illecito.

(Ats)