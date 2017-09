San Suu Kyi rompe il silenzio

La leader birmana e Nobel per la pace San Suu Kyi in un discorso martedì alla nazione trasmesso in televisione ha detto che la maggior parte dei villaggi abitati dalla minoranza musulmana dei Rohingya non è stato oggetto di violenze. "Condanniamo tutte le violazioni dei diritti umani e la violenza contro la legge", San Suu Kyi ha invitato i diplomatici stranieri a visitare i villaggi, per vedere con i loro occhi che non sono stati colpiti.

Nei giorni precedenti la leader birmana aveva affermato di non temere lo "scrutinio internazionale" sulla gestione della crisi dei Rohingya da parte del suo governo, come aveva riportato la Bbc online. "Non è intenzione del governo birmano attribuire colpe o evadere le proprie responsabilità. Condanniamo tutte le violazioni dei diritti umani e la violenza contro la legge", ha aggoiunto la leader birmana in un discorso trasmesso dalle televisioni nazionali, il primo da quando è iniziata l'emergenza umanitaria nello stato Rakhine oltre tre settimane fa.

Nelle ultime settimane Suu Kyi è stata aspramente criticata dagli attivisti per i diritti umani per il suo silenzio sulla questione del Rohingya. "Siamo un Paese giovane e fragile con molti problemi, ma dobbiamo affrontarli tutti. Non possiamo concentrarci solo su alcuni di essi", ha aggiunto.

ONU: "Non vediamo miglioramenti sul campo"

"Abbiamo avuto un incontro produttivo sulla terribile situazione in Birmania, ma non vediamo ancora miglioramenti sul terreno e continuiamo ad avere segnalazioni di violenze e sofferenze". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, dopo l'incontro organizzato dalla Gran Bretagna a margine dell'Assemblea Generale a cui hanno partecipato anche funzionari del governo di Rangoon.

"Le persone sono ancora a rischio di essere attaccate o uccise, gli aiuti umanitari non raggiungono i bisognosi e civili innocenti stanno fuggendo attraverso il confine in Bangladesh", ha continuato Haley, sottolineando che la comunità internazionale è impegnata a cercare una soluzione alla crisi. E gli Stati Uniti "continuano a sollecitare il governo birmano a porre fine alle operazioni militari, accordare l'accesso umanitario e impegnarsi per consentire il ritorno sicuro dei civili alle loro case".

"La Birmania ha indubbiamente fatto progressi incoraggianti verso la democrazia negli ultimi anni, ma la situazione di Rakhine, i terribili abusi dei diritti umani e le violenze sono una macchia nella reputazione del paese", ha detto a sua volta il ministro degli esteri britannico Boris Johnson. "Nessuno vuole vedere un ritorno alla legge militare, per cui è vitale che Aung San Suu Kyi e il governo dicano chiaramente che questi abusi devono fermarsi", ha precisato, dicendosi "incoraggiato dalla partecipazione dei rappresentanti birmani" all'incontro per "chiedere di porre fine alle violenze contro la minoranza islamica dei Rohingya e consentire l'accesso umanitario". "Ora però dobbiamo vedere delle azioni", ha concluso.

(Red/Ats)