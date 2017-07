Sangue sul voto in Venezuela

Dopo mesi di violentissime proteste che hanno provocato almeno 120 morti morti e centinaia di feriti e arresti, anche oggi in Venezuela il popolo è stato chiamato a votare per eleggere un’assemblea costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro e dal suo partito, il Partito Socialista Unito. I risultati al momento non sono ancora noti (in Venezuela sono sei ore indietro rispetto all’orologio svizzero) ma quel che è certo è che l’affluenza (tra brogli e inganni) non è stata alta e che l’opposizione al presidente-dittatore ha chiarito che non accetterà mai l’esito delle urne.

Sangue sul voto

Ben 13 persone sono state uccise solo ieri, mentre la protesta si è estesa in tutto il Paese con momenti di vera e propria guerriglia urbana. Il tutto nella totale indifferenza del Governo che, tramite il ministro della Difesa Vladimir Lopez, ha assicurato che in Venezuela «regna la calma» e, nonostante la bassa affluenza, ha definito le elezioni un «successo storico» del chavismo.

Dalla notte scorsa, si sono moltiplicate le manifestazioni contro la Costituente in zone intere della metropoli di Caracas ma anche in vari altre regioni, come gli stati di Merida e Tachira, nell’ovest del Paese.

È a Merida, infatti, che si è registrato il maggior numero di vittime: cinque manifestanti sono morti mentre protestavano nei pressi di seggi elettorali. Tutti sono stati uccisi da spari di arma da fuoco, e in almeno due casi è stata segnalata la presenza sul luogo di gruppi di «colectivos», i temuti gruppi armati del chavismo.

Anche un candidato alla Costituente è stato ucciso: si tratta di José Feliz Pineda, un noto militante chavista. Identitca fine quella di un candidato dell’opposizione, ucciso da colpi di arma da fuoco. Per tutta la giornata di ieri

immagini violente sono rmbalzate sui siti e i social network: bombe incendiarie, cecchini, gas lacrimogeni.

Numerose anche le segnalazioni di azioni contro i giornalisti: un presentatore di un canale tv privato è stato arrestato mentre si recava a lavorare, una fotografa del quotidiano El Pais è stata picchiata e un gruppo di cronisti ha diffuso un video nel quale si vede un agente che ordina ai giornalisti di allontanarsi «oppure vi spacchiamo tutto il materiale».

Risulta impossibile stabilire l’affluenza alle urne, anche perché il Cne ha proibito ai giornalisti di avvicinarsi ai seggi.

Secondo le informazioni raccolte dai media esteri, solo in alcuni quartieri popolari di Caracas si sono viste code di una certa importanza davanti alle sedi elettorali.

Ewald Scharfenberg, corrispondente in Venezuela di El Pais, dopo aver percorso varie zone della capitale venezuelana ha scritto che nella capitale «le elezioni sono un fiasco monumentale».

E per capire come mai il Paese sia sull’orlo della fine, bisogna guardare anche a questa controversa, ultima mossa del presidente.

La riforma prevede l’elezione di 540 membri scelti su base settoriale (364) e in ambito territoriale (176). L’architettura della riforma è studiata per selezionare gli eletti tra categorie più vicine a ciò che resta della Revolucion Bolivariana di Maduro: lavoratori, contadini, studenti, portatori di handicap, indigeni, pensionati, imprenditori sociali e consigli comunali. E sostanzialmente per accentrare tutto il potere nelle mani del presidente, che sogna una dittatura comunista sullo stile di Cuba.

La versione dell’ex deflino di Chavez è invece che la Costituente e la conseguente nuova Costituzione serviranno a portare stabilità. E di stabilità ci sarebbe veramente bisogno, visto che il Paese è allo sbando e l’economia in pezzi, l’inflazione al 700% e la scarsità di alimenti è verificata da tutti gli organismi internazionali. Dalle baraccopoli che circondano Caracas - pochi anni fa feudo di Hugo Chavez, l’ex presidente deceduto nel 2013 - il voto a favore della riforma di Maduro non è affatto scontato. Negli ultimi giorni la Svizzera, la Colombia, la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti (il Paese che compra la maggior parte del petrolio venezuelano) e l’UE, tra gli altri, avevano sollecitato il Governo di Caracas a cancellare il voto. La Colombia, che confina con il Venezuela, ha detto che non riconoscerà il risultato.

La Chiesa

Anche la Chiesa è contro il voto. Il cardinale Jorge Urosa Savino, arcivescovo di Caracas e presidente ad honorem della Conferenza episcopale del Venezuela, ha spiegato ieri che la chiamata alle urne è «illegale perché non è stata convocata dal popolo».

«I vescovi venezuelani sono unanimi nel respingere la Costituente, e chiedono al Governo che cambi il suo atteggiamento», ha detto Savino, sottolineando che una riforma costituzionale «non servirà a risolvere i problemi del Paese, anzi aggraverà lo scontro politico».

Anche il Papa e la segreteria di Stato vaticana si stanno impegnando per cercare una soluzione nella crisi del Paese, che deve essere «pacifica e democratica», ha detto il cardinale Pietro Parolin. «Il criterio dev’essere solo il bene di quella popolazione» ha concluso.