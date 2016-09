"Sanzionare chi paga le multe altrui"

Non accenna a quietarsi la polemica in Francia attorno al divieto di portare il burqa o il burkini nei luoghi pubblici. Come riportato dal quotidiano Le Figaro, il ministro dell’Interno di Parigi Bernard Cazeneuve intende infatti elaborare un programma di legge che sanzioni coloro che si offrono di pagare la multa a chi viene sanzionato perché indossava uno degli abiti “probiti”, vale a dire – appunto – niqab, burka o burkini.

Gli indumenti che coprono totalmente il viso sono infatti vietati in Francia dall’11 ottobre del 2010. Contravvenire a questa disposizione comporta una multa di 150 euro. Nell’arco di 5 anni sono state poco più di 1'500 le multe inflitte.

Piuttosto numerose sono però le persone, soprattutto di religione islamica e facoltose, che si offrono di pagare al posto delle persone multate come gesto di protesta verso una legge che ritengono ingiusta.

Si contano pure alcuni casi clamorosi, come quello dell’imprenditore franco-algerino Rachid Nekkaz – conosciuto anche alle nostre latitudini dopo la recente visita a Locarno per l’introduzione del divieto di dissimulazione del volto (vedi correlati) – che ha più volte dichiarato pubblicamente di essere disposto a pagare ogni multa inflitta a donne velate su suolo francese.

Un affronto che il governo di Parigi non sembra essere disposto a tollerare. “Coloro che pagano le contravvenzioni incitano a violare la legge”, ha affermato Cazeneuve.

L’intenzione del ministro francese è quella di inserire un emendamento in questo senso nel progetto di legge sull’uguaglianza, in discussione oggi presso il Parlamento.

(Red)

Articoli correlati:

«Pagherò le multe per le islamiche ticinesi»

Burqa, chi paga le multe?

Francia, il burqa va tolto