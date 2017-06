Scalise è in condizioni critiche

Steve Scalise, il parlamentare repubblicano ferito mercoledì mattina su un campo sportivo di Alexandria, in Virginia, versa in condizioni critiche. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino medico, emesso in serata dopo che il deputato è stato operato. Scalise è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile ad un fianco. Prima di entrare in sala operatoria l'uomo era stato descritto dai medici e dal personale ospedaliero che lo ha assistito di buon umore e le sue condizioni erano considerate stabili.

Fedelissimo di Donald Trump e numero 3 tra i repubblicani alla Camera, il 51enne rappresentante della Louisiana di origine italiana si stava allenando in vista della partita di baseball tra deputati democratici e repubblicani in programma tra qualche giorno quando è stato appunto ferito a fucilate. In tutto sono stati sparati oltre 50 colpi d’arma da fuoco semiautomatica.

(Ats)