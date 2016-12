Scatta la tregua in Siria

Come previsto, alla mezzanotte locale (le 23 svizzere) è entrato in vigore il cessate il fuoco fra le parti in conflitto in tutta la Siria, mediato dalla Russia e dalla Turchia. Poco più di due ore dopo l'entrata in vigore sono però stati segnalati scontri dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), riportano i media internazionali.

Secondo l'ufficio di monitoraggio, ribelli hanno violato la tregua e conquistato una posizione nella provincia di Hama. Un gruppo ribelle accusa invece il governo di bombardare aree dei villaggi di Atshan e Skeik nella provincia di Idlib, che confina con quella di Hama.

