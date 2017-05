Schettino condannato a 16 anni

Alla fine la condanna è arrivata per Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia, il transatlantico che naufragò davanti all’isola del Giglio la sera del 13 gennaio 2012 per la scellerata manovra di avvicinamento all’isola effettuata ad alta velocità. A bordo c’erano 4.229 persone, tra passeggeri ed equipaggio, morirono 32 persone, 240 i feriti. oggi i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione, presieduti da Vincenzo Romis, si sono chiusi in camera di consiglio per ore prima di decidere di confermare la condanna a 16 anni e un mese di reclusione per Schettino, così come stabilito dalla Corte di Appello di Firenze nel 2016. L’ex comandante, che non era presente in aula, nel processo rispondeva di accuse che vanno dal naufragio colposo, all’omicidio colposo plurimo, le lesioni colpose, l’abbandono della nave e di persone incapaci. Un giudice della Cassazione, Francesco Salzano, aveva spinto per un altra soluzione, ritenendo che la pena dovesse essere superiore ai 16 anni perché fu "colpa cosciente". Schettino ha detto che si costituirà subito.