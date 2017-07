Schneider-Ammann in visita a Washington

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha concluso oggi una visita di due giorni a Washington, nella quale ha avuto colloqui con alcuni esponenti dell'amministrazione americana, tra cui Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente Donald Trump. Tema dominante: il modello elvetico di formazione professionale. Obiettivo della visita - rammenta in una nota diramata a Berna il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) da lui diretto - era di incontrare il maggior numero possibile di membri del gabinetto del presidente Donald Trump, di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e di procedere a uno scambio di opinioni sulla cooperazione nell'ambito della formazione professionale.

Con il segretario al commercio Wilbur Ross, Schneider-Ammann ha rilevato la forte crescita del commercio e degli investimenti, l'elevato numero di posti di lavoro creati da aziende svizzere negli USA e l'alto livello di spesa di queste aziende per la ricerca negli Stati Uniti. Durante l'incontro si è anche discusso della possibilità di rafforzare i legami attuali e dell'importanza della formazione professionale, indica il comunicato. Un argomento, quest'ultimo, affrontato anche con Ivanka Trump, alla quale il consigliere federale ha potuto presentare il sistema formativo svizzero. Il rafforzamento della formazione professionale è infatti "una delle priorità del presidente Donald Trump", scrive il DEFR. Con la segretaria all’educazione Betsy DeVos e con il segretario al lavoro Alexander Acosta Schneider-Ammann ha evocato la cooperazione bilaterale in questo ambito a seguito della dichiarazione d'intenti firmata nel 2015.

Le due parti "hanno espresso apprezzamenti per le attività che sostengono diversi partner americani sotto forma di informazioni e acquisizione di competenze sulla base del sistema svizzero dell'apprendistato". Il consigliere federale, in particolare, ha rilevato che numerose delegazioni di Stati USA sono venute in Svizzera per familiarizzarsi con il suo sistema di formazione professionale. Oltre a ciò, alcune filiali di società svizzere negli Stati Uniti hanno elaborato i loro propri programmi di apprendistato in collaborazione con istituti didattici locali. Schneider-Ammann ha invitato i suoi interlocutori a recarsi in Svizzera per esplorare possibili vie per rafforzare la collaborazione. Durante la sua visita a Washington ha inoltre incontrato membri del Congresso e rappresentanti di società svizzere.

(Ats)