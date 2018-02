Schulz si dimette dalla guida dell'Spd

"Mi dimetto con effetto immediato". Lo ha detto Martin Schulz nel corso di uno statement al termine del direttivo della Spd nella sede del partito socialdemocratico, la Willy-Brandt-Haus, a Berlino. "Abbiamo raggiunto un buon contratto di coalizione. Ho letto in un rapporto di un istituto che abbiamo raggiunto il 70% del programma elettorale". Schulz ha poi confermato che non entrerà nel gabinetto Merkel. Per me è l'ultimo incontro come presidente dell'Spd", ha detto con voce emozionata Schulz. "È un incarico che consuma le forze" e "non è sempre pieno di gioia", ha detto l'ormai ex leader. "È stato un incarico difficile, ma vado via senza amarezza e senza rancore", ha continuato. "È stata un'esperienza che capita poche volte in politica" ma "il tempo guarisce le ferite".

(Ats)