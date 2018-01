"Scimmie clonate? Rischi enormi"

di Leone Grotti

«La tecnica della clonazione solleva enormi problemi etici. Bisogna sempre chiedersi a chi e a che cosa serve un esperimento e se è lecito farlo. Applicarla all’uomo poi sarebbe un’idea così scellerata che dubito possa venire in mente a qualcuno, ma bisogna stare molto attenti: perché uno scienziato pazzo può sempre venire fuori». Al pari del resto della comunità scientifica mondiale, anche Bruno Dallapiccola, autorità internazionale e direttore scientifico dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è sorpreso dall’annuncio fatto mercoledì sera dai ricercatori dell’Istituto di neuroscienze dell’Accademia cinese delle scienze a Shanghai: per la prima volta due scimmie, Zhong Zhong e Hua Hua (zhonghua significa appunto Cina), sono venute al mondo attraverso la stessa tecnica di clonazione che ha portato alla luce la pecora Dolly nel 1996.

«Non si tratta di una fake news», spiega il genetista al GdP, «perché lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cell, una delle più autorevoli al mondo in questo campo». I due primati, nati rispettivamente otto e sei settimane fa, al momento sono in salute e crescono in modo normale. La clonazione consiste nel trasferimento del nucleo di una cellula dell’individuo da “copiare” all’interno di un ovulo privato del suo nucleo, che viene poi impiantato in una madre surrogata. A differenza di quanto accaduto con altri mammiferi, come topi o bovini, nelle scimmie ogni tentativo precedente era fallito perché nei nuclei delle loro cellule differenziate sono presenti dei geni “spenti” che impediscono lo sviluppo dell’embrione. Gli scienziati cinesi sono riusciti per la prima volta ad attivarli con delle molecole create ad hoc".