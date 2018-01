Scontri e morti in Venezuela per il pane

Proteste di piazza per chiedere cibo e medicinali, saccheggi di commerci e camion che trasportano prodotti alimentari, e ora anche disperati che fuggono dal paese con imbarcazioni di fortuna, come i "balseros" cubani: l'acuta crisi economica che attanaglia il Venezuela sta rapidamente degenerando in una vera e propria rivolta sociale.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli scontri violenti, in diversi punti del paese, che hanno un punto in comune: la disperazione della gente che non trova da mangiare e reagisce con proteste spontanee, che molte volte finiscono in saccheggi, esasperata da ore di attesa in fila per del cibo che diventa ogni volta più irraggiungibile.

E' così che almeno quattro persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nello stato di Merida (Ovest del paese) dove la situazione è diventata particolarmente tesa nelle ultime 48 ore.

Silvio Torres, sindaco della località di Arapey, ha raccontato che nel suo comune "uomini armati hanno aperto il fuoco contro le persone che facevano la fila per comprare riso" e ha aggiunto che la prima vittima è stato un ragazzino 17enne, raggiunto da uno sparo al torace mentre cominciava il saccheggio di un negozio locale. Anche donne, come Elizabeth Sierra, 26 anni, o anziani - come Arturo Volcanes, 73 anni - uccisi da colpi di arma da fuoco durante gli scontri.

Nello stato Trujillo (Ovest), le proteste proseguono oggi per la terza giornata consecutiva. Secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano Los Andes, il bilancio finora è stato a 12 persone arrestate, 7 camion saccheggiati e 4 agenti delle forze di sicurezza feriti durante gli scontri.

Nello stato di Bolivar (Sudest), la polizia ha informato di almeno 11 arresti effettuati durante proteste di piazza violente contro la mancanza di cibo. Almeno due degli arrestati sono minorenni, secondo la stampa locale. La situazione è così tesa che a Ciudad Bolivar, Ciudad Guayana e San Félix molti esercizi commerciali hanno deciso di mantenere chiuse le saracinesche, temendo possibili saccheggi.

