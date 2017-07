Scontro tra pullman e camion in Baviera

(LE FOTO) Il gravissimo incidente è avvenuto lunedì mattina sulla A9 nei pressi di Muencheberg. I morti sarebbero 18. Il bus trasportava un gruppo di anziani diretti in vacanza.

Gravissimo incidente stamattina sulla A9 in Baviera, dove un pullman che trasportava 46 persone ha preso fuoco dopo essersi schiantato contro un camion. 18 le persone rimaste uccise secondo la Bild on line, che cita fonti di polizia. "I dispersi sono probabilmente morti nel bus in fiamme".

L'incidente è avvenuto nei pressi di Muenchberg. Il pullman trasportava un gruppo di anziani della Sassonia ed era diretto per le vacanze al Lago di Garda, in Italia. Sul posto elicotteri e mezzi di soccorso. L'autostrada è stata chiusa al traffico.

