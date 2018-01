Scontro in volo, muoiono due svizzeri

In un incidente avvenuto ieri sera nei cieli tedeschi, non lontano dal confine elvetico, tra un piccolo aereo e un elicottero hanno perso la vita in totale quattro persone.

Quattro persone sono morte in un incidente aereo avvenuto ieri in Germania: un piccolo aeroplano e un elicottero si sono scontrati in aria. Fra le vittime vi sono due cittadini svizzeri, hanno comunicato oggi le autorità tedesche.

Gli elvetici si trovavano sul piccolo aereo ed erano un pilota 61enne e il suo allievo 48enne. Nell'elicottero di soccorso c'erano invece un 46enne e un 27enne, entrambi bavaresi.

I due mezzi si trovavano nelle vicinanze di Oberhausen-Rheinhausen, nel Land del Baden-Württemberg. Ad un certo punto, per motivi ancora non chiari, si sono scontrati. Testimoni hanno visto un'esplosione in aria. I velivoli si sono poi schiantati al suolo.

(Ats)