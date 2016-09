Sempre più fragile la tregua in Siria

Un dirigente delle opposizioni ha definito "clinicamente morto" il cessate il fuoco in vigore da 7 giorni. Diverse le violazioni dell'accordo in varie parti del Paese.

Un dirigente delle opposizioni siriane ha definito oggi "clinicamente morta" la tregua in vigore da una settimana in Siria.

Parlando con l'agenzia Ap, George Sabra, dell'Alto comitato per i negoziati, ha sottolineato che il cessate il fuoco continua ad essere violato in diverse regioni del Paese e che le principali strade per l'arrivo degli aiuti umanitari alle popolazioni non sono state aperte. In particolare i convogli non hanno potuto raggiungere la città di Aleppo.

L'opposizione ha accusato le forze governative di avere violato la tregua 254 volte dal suo inizio. I media governativi di Damasco affermano che i ribelli l'hanno violata 32 volte soltanto ieri.

(Ats)

