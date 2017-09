Seul mostra i denti dopo i test nordcoreani

In risposta alle provocazioni di Pyongyang la Corea del Sud avvia un ciclo di esercitazioni navali. Nel frattempo crescono le richieste di beni-rifugio come l'oro.

La Corea del Sud continua il ciclo di manovre militari dedicandosi da oggi alle attività marittime in risposta alle continue provocazioni di Pyongyang. In base a quanto riferito dalla Marina di Seul, tra i mezzi mobilitati nelle acque del mar del Giappone figurano la fregata da 2.500 tonnellate Gangwon, una motovedetta da 1.000 tonnellate e altre unità da 400 e 130 tonnellate, alcune delle quali al servizio di incursioni rapide. È soltanto il primo passo di quattro giorni di altre esercitazioni navali che partiranno domani. ''Le esercitazioni hanno lo scopo di migliorare la nostra capacità di risposta immediata contro le provocazioni navali da parte di nemici'', ha spiegato il capitano Choi Young-chan, comandante del 13/mo Gruppo navale. ''Se il nemico provoca ovunque, sull'acqua o sotto, reagiremo in maniera pronta annientandolo in mare'', ha aggiunto Choi. Le manovre sono maturate a due giorni dal sesto test nucleare nordcoreano, il più potente mai fatto finora e rivendicato come ''perfetto successo'' del primo ordigno all'idrogeno.

La Marina darà il via domani, per la durata di 4 giorni, ad altre operazioni nelle acque meridionali con oltre 10 unità, tra cui la fregata da 2.500 tonnellate Chungbuk, sottomarini e aerei di sorveglianza P-3C Orion e multiuso Lynx. L'Aeronautica invece parteciperà schierando i caccia F-15K e un aereo CN-235 da trasporto.

Corea del Sud e Usa, a completamento del piano, avranno poi giovedì e venerdì manovre congiunte nel mar del Giappone che avranno come target i sottomarini nemici. Gli Usa continueranno a inviare a Seul "formidabili mezzi di difesa" combinando forza di deterrenza e capacità di risposta alle azioni "autodistruttive" della Corea del Nord. L'ammiraglio Scott Swift, comandante della Flotta Usa nel Pacifico, ha detto a Seul che pur se vicini alle minacce del Nord, i sudcoreani "non sono soli". Rassicurazioni che si inseriscono nell'aspro dibattito nel Paese sull'ipotesi, ventilata dal ministro della Difesa Song Young-moo, del ritorno di armi nucleari tattiche Usa assenti dai primi anni '90.

Crescono le richieste d'oro

Quotazioni dell'oro sempre elevate sui mercati asiatici dopo le tensioni con la Corea del Nord. Il lingotto con consegna immediata guadagna lo 0,27% a 1335,98 dollari l'oncia, mantenendosi sui massimi da settembre 2016.

(Red/Ats)