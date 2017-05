Sgominata banda criminale: 27 in manette

Ventisette persone sono state arrestate dalla polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, per traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapine ed estorsioni, possesso illegale di armi e tentato omicidio, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Monza e svolta in collaborazione con il Reparto prevenzione crimine Lombardia e le Questure di Milano, Bergamo, Mantova, Asti e Messina. Sono state utilizzate unità cinofile.

Fra gli arrestati ci sono italiani, albanesi e nordafricani, 23 in carcere e quattro ai domiciliari, ritenuti parte di una organizzazione operante nelle province di Monza e Milano.

L'indagine denominata "Velarium", è partita a seguito del tentato omicidio di un giovane albanese, accoltellato da due connazionali il 29 settembre 2015 in un bar della periferia di Monza, per motivi legati allo spaccio di stupefacenti. Da lì la polizia ha ricostruito una vera e propria "piramide" dello spaccio da centinaia di cessioni di cocaina e altra droga al mese, con base tra Monza e i limitrofi comuni di Brugherio e Lissone, e di una coppia di soggetti giovani orbitanti nel gruppo e dediti al traffico di armi.

Sempre nel corso delle indagini, coordinate dal pubblico ministero (pm) di Monza Salvatore Bellomo, gli inquirenti hanno identificato una famiglia albanese, padre, madre e figlio residenti a Monza da anni, attivi nel rifornimento di droga ad altri spacciatori. In particolare la donna, con la scusa di portare fuori il cane, agiva come vedetta per controllare che sotto casa non ci fossero appostati poliziotti o altre forze dell'ordine. In totale sono state effettuate undici perquisizioni domiciliari e indagate 40 persone.

