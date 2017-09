Si aggrava il bilancio dell'uragano Irma

Sale a 20 morti il bilancio delle vittime al passaggio del mega-uragano Irma diretto adesso verso la Florida.

Si aggiungono alla tragica conta così quattro morti confermate nelle Isole Vergini britanniche mentre nove morti si sono registrati nelle isole di St. Martin e St. Barts che sono territorio francese, quattro nelle Virgin Islands territorio USA e una rispettivamente nelle isole di Anguilla, Barbuda e nella parte olandese di St. Martin.

Turisti in fuga a Cuba

Turisti in fuga a Cuba per l'arrivo dell'uragano Irma: sono almeno 51'000 - si legge sul New York Times - quelli che le autorità dell'isola stanno evacuando, di cui 36'000 erano sistemati nei vari resort sulla frequentatissima costa settentrionale dell'isola, dove si trovano la capitale L'Avana e la località balneare di Varadero.

Il ciclone José si rafforza

Nel frattempo l'uragano Josè si rafforza e diventa di categoria 4. Josè è uno dei tre uragani che si avvicinano agli Stati Uniti, insieme a Irma e Katia.

La Svizzera invia aiuti ad Haiti

La Confederazione ha deciso di inviare aerei cargo per fornire acqua a 15'000 persone nella regione di Haiti. La decisione è stata presa in seguito agli ingenti danni provocati dall'uragano Irma. La Svizzera concentrerà i suoi sforzi nella regione di Haiti, poiché questo Stato è stato sovente vittima di catastrofi naturali e necessita di aiuto, ha indicato oggi all'ats un portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Una delegazione della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) si recherà domani nel nord del Paese per valutare la situazione e definire i bisogni. Tre "WASH-Kits" contenenti il necessario per fornire acqua alla popolazione saranno inviati oggi nei Caraibi: due sono destinati ad Haiti, mentre il terzo sarà messo a disposizione dell'Onu a Panama.

Inoltre, da parte della Confederazione nei Caraibi "finora sono stati previsti 60'000 franchi per Antigua e Barbuda e altri 60'000 per Saint Kitts e Nevis (Piccole Antille)", ha precisato il portavoce. Prossimamente si valuterà se la delegazione svizzera di aiuto a Port-au-Prince, capitale di Haiti, verrà rafforzata da altri operatori umanitari della DSC e dal Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA). Attualmente, il DFAE non registra vittime svizzere in seguito all'uragano Irma.

(Ats)